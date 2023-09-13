المليشيات تصعد عسكرياً ووزير الدفاع يعقد اجتماعاً عسكرياً رفيعاً - وجه بالبقاء في اعلى درجات الاستعداد والجاهزية

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 477

شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على اهمية الضبط والربط العسكري والبقاء في اعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي حماقات تقدم عليها المليشيا.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدة ، اليوم، الاربعاء في العاصمة الموقتة عدن، برؤساء الهيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع ومدراء المنشآت التعليمية العسكرية، لمناقشة سير الاداء في ضوء المستجدات الجارية.

ووقف الاجتماع الذي حضره مساعد وزير الدفاع اللواء الركن صالح محمد حسن، على تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية واستهدافها لمواقع القوات المسلحة في عدد من جبهات القتال في اكثر من محافظة..

واستمع وزير الدفاع، من الحاضرين الى مستوى سير العمل في هيئات ودوائر وزارة الدفاع وسبل تطويره بما يعزز بناء وصلابة المؤسسة العسكرية..مشيرا الى الاهتمام بالكليات والمنشآت التعليمية العسكرية وتوفير احتياجاتها وتكاتف الجهود لتذليل الصعوبات والتحديات امامها بما يضمن مخرجات على اعلى درجات الخبرة والكفاءة حسب ماذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

وشدد الوزير الداعري، على ضرورة بذل كافة الجهود وحشد مختلف الطاقات لتأهيل منتسبي القوات المسلحة وصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات..مؤكداً على ضرورة معالجة الاختلالات وتلافي القصور في مختلف الجوانب والاهتمام بالخبرات والكفاءات والمقاتلين الابطال.