وزارة الداخلية تعلن عن فليم وثائقي.. بعنوان قيادة وإصرار في خدمة الأمن والاستقرار

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أنتجت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيلم بعنوان (قيادة وإصرار في خدمة الأمن والاستقرار) يتضمن جهود القطاعات والمصالح والإدارات العامة بالوزارة وكذا إنجازات الأجهزة الأمنية بالمحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 م.

ويعكس الفيلم باللغتين العربية والإنجليزية مستوى الجاهزية للوحدات الأمنية والحركة الدؤوبة لرجال الأمن البواسل على امتداد ساحات الوطن، الذين تكتظ بفاعلية وهمة وتقديم التضحيات بالغالي والنفيس في الحفاظ على السكينة العامة وصد التهديدات لينعم الوطن بالأمن والاستقرار، رغم التحديات التي يعانيها هذا البلد وكثير الصعاب التي يعيشها أبناؤه والأزمات التي تواجه الكثير من مؤسساته جراء حرب مليشيا الحوثي الإرهابية...

كما يتطرق إلى جهود قيادة الوزارة ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، التي اتسمت بلقاءات وجوالات على مع كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين المعنيين بالشأن الأمني، لتعزيز التنسيق ورفع مستوى التعاون المشترك بما يعود على المؤسسة الأمنية اليمنية بالتطور ورفع الكفاءة.

ويرصد الفيلم التلفزيوني نجاحات الأجهزة الأمنية خلال العام الجاري، تمثلت في بالقضاء على أخطر العصابات الإرهابية والمجرمين المدفوعين بالارتزاق والضلال، إضافة إلى إحباط محاولات اغتيال مسؤولين وضبط متورطين في زرع عبوات ناسفة تستهدف مركبات لقادة أمنيين وعسكريين، وكذا القبض على العديد من أعضاء التنظيمات الإرهابية، وتتبع الخلايا المتورطة فيها.

وفي مجال التطوير والتحديث المؤسسي يستعرض الفيلم دور وزارة الداخلية لاستعادة البنية التحتية ورفدها بالوسائل الحديثة، واستخدام المنظومة المتكاملة للوزارة وأجهزتها عبر تحديث المنظومة الإلكترونية في المنافذ البرية والبرية والجوية، ومكاتب الجوازات والهجرة في مطار وميناء المخاء، ومنفذ الوديعة الحدودي وربطتها بالوزارة.

وفي سبيل تحسين مستوى الأداء الأمني ورفع جودة الخدمات الشرطية، يشير الروبرتاج إلى تنفيذ وزارة الداخلية العديد من الدورات التأسيسية والتخصصية والنوعية، وتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل والندوات بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والأممية بالإضافة إلى مشاركة منتسبي المؤسسة الأمنية في العديد من الدورات النوعية العربية والدولية.