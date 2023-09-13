نقابة المعلمين فرع الجوف تعقد مؤتمرها الفرعي وتنتخب هيئة إدارية جديدة

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عقدت نقابة المعلمين اليمنيين فرع الجوف،اليوم بمارب، المؤتمر الفرعي جرى خلاله انتخاب هيئة ادارية جديدة واللجنة الرقابية وممثلين المؤتمر العام للنقابة.
وقال المدير التنفيذي للنقابة الاستاذ احمد الرباحي أن أعضاء نقابة المعلمين اليمنيين في الجوف تعقد مؤتمرها الفرعي لاختيار هيئة إدارية وتجديد قياداتها في خطوة مهمة لتعزيز العمل النقابي بعد ركودها نتيجة تشتت او استشهاد معظم قيادتها.
واضاف ان تفعيل دور النقابة يتعلق بحاجة العمل التربوي في استمرار المطالبة بحقوق المعلمين وزيادة مرتباتهم خاصة في ظل غلاء المعيشة التي تثقل كاهل المعلم.
وخلال المؤتمر الفرعي بارك وكيل محافظة الجوف يحيى عليان لنقابة المعلمين اليمنيين في الجوف عقد المؤتمر واختيار هيئة إدارية للدخول في معترك انتزاع حقوق المعلمين في ظل ما يعيشه المعلم اليوم من تحديات تحول دون اداءه لدوره..
مؤكدا وقوف السلطة المحلية بالمحافظة مع العمل النقابي ومساندة المعلمين في توفير حياة كريمة لهم يليق برسالتهم التربوية.
وجرى فتح باب الترشح وانتخاب هيئة إدارية جديدة وتزكية الاستاذ حسن الفرجه رئيسا للهيئة الإدارية ونقيب للمعلمين في الجوف كما تم انتخاب لجنة الرقابة وممثلين المؤتمر العام للنقابة حضر المؤتمر الفرعي للنقابة مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف الدكتور محمد صالح محسن