الاتحاد الاوربي يجدد دعمة للبنك المركزي اليمني ..تفاصيل

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جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، تأكيدهم على استمرار الدعم الأوروبي للبنك المركزي بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية باستقلالية ومهنية لخدمة الاقتصاد والمواطنين في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب اليوم الاربعاء الموافق 13/ سبتمبر أيلول في العاصمة المؤقتة عدن
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ البرامج والخطط ذات الصلة بترقية وظائف البنك المركزي والقطاع المصرفي بالاضافة لبحث حزمة من الإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي البلاد. .
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى التحديات الاقتصادية في البلاد، خصوصا في ظل توقف صادرات النفط والغاز، وانحسار الموارد، وتضاؤل المساعدات الخارجية، وانعكاس ذلك سلبا على الأوضاع الإنسانية والخدمية للمواطنين خاصة خدمات الكهرباء والصحة والتعليم.