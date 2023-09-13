الحكومة تعلن عن ترتيبات لفتح الرحلات الجوية عبر مطار عتق

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أعلنت الحكومة اليمنية عن اجراء الترتيبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار عتق الدولي.
جاء ذلك على لسان وزير النقل عبد السلام حُميد، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقال حميد "نحن نجري الترتيبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح الرحلات الجوية الداخلية عبر مطار عتق الدولي، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المطار وفتح الرحلات الخارجية لربط المحافظة بالدول المجاورة وتسهيل وصول المواطنين".
وأكد دعم الوزارة لمشاريع قطاع النقل في المحافظة. كما ناقش الوزير جملة من المواضيع ذات الصلة ومنها مشروع ميناء قنا والمزايا والتسهيلات المتاحة لفتح المجال أمام الإستثمار والمتسثمرين.