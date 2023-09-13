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ماذا قال الحزب الشيوعي الصيني عن حزب الاصلاح في اليمن عشية الاحتفال بذكراه ال33؟

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 هنأ الحزب الشيوعي الصيني، التجمع اليمني للإصلاح بالذكرى الـ33 لتأسيسه، في 13 سبتمبر 1990.

وأعربت دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، عن تهانيها الحارة لحزب الإصلاح، متمنية لقيادته المزيد من التقدم في أعمالهم..

وأكدت أن الإصلاح قوة هامة في الساحة السياسية اليمنية، ويقدم مساهمات إيجابية لتعزيز العلاقات اليمنية الصينية.

 

وعبرت دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، عن الاعتزاز بالعلاقات الودية مع الإصلاح، وحرصها على تعميق التبادل والتعاون بين الحزبين، على أساس الاستقلال والمساواة الكاملة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، بما يطور

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