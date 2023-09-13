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أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار              528

بيع الدولار                 530

شراء السعودي            140.20

بيع السعودي             140.40

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1461

بيع الدولار                  1470

شراء السعودي            386

بيع السعودي              389

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