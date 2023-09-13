عدن: مباحثات مع سفراء الإتحاد الأوروبي لدعم الاصلاحات الإقتصادية في اليمن أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم لفته رئاسية مع أسرة الفنان الكبير فيصل علوي بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم بدعم الحكومة ومعين عبدالملك يقول لهم: ''لا جدوى من انتهاء الحرب بشقها العسكري'' بدون النجم ميسي.. الأرجنتين تعود بفوز ثمين من أعلى عاصمة بالعالم تعرف على 7شروط من الفيفا لإقامة كأس العالم للأندية على أرض السعودية بوش يكشف عن أسرار عجيبة في حادثة اغتيال و كيف نجا من وجبة قدمها له قائد فاغنر عام 2008 ظهور العالم الهولندي من جديد و يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد مكان حدوثة مسيرات روسية تهاجم ميناء إسماعيل الأوكراني .. وكييف تعلن الرد على سيفاستوبول بالصواريخ كرواتيا تجتاز أرمينيا وتعتلي الصدارة في تصفيات اليورو
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1461
بيع الدولار 1470
شراء السعودي 386
بيع السعودي 389