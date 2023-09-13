لفته رئاسية مع أسرة الفنان الكبير فيصل علوي

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زار مستشار مكتب رئاسة الجمهورية أحمد الصالح، اليوم، أسرة الفنان الكبير فيصل علوي في منزلهم بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ونقل المستشار الصالح، خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد باشراحيل، لأسرة الفنان الراحل وبمقدمتهم نجله باسل فيصل، تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وتقديره لرواد الثقافة والفن.. مشيداً بدور الفنان الراحل فيصل علوي وما قدمه للساحة الفنية والثقافية بفنه وأغانيه الطربية والوطنية، التي احدثت نقله كبيرة بالفن اللحجي والوطني خلال مشوار حياته الحافل.
وأكد حرص القيادة السياسية على إيلاء الفنانين والمثقفين وأسرهم الاهتمام اللازم، نظراً لدورهم في نشر الفن على مستوى الوطن وإسهاماتهم الفنية على مستوى الوطن العربي.
ومن جانبه عبر نجل الفنان الراحل باسل فيصل علوي، عن شكره للقيادة السياسية وتقديره العالي على الاهتمام بالمثقفين والفنانين وأسرهم.