بدون النجم ميسي.. الأرجنتين تعود بفوز ثمين من أعلى عاصمة بالعالم

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أراح منتخب الأرجنتين قائده ليونيل ميسي، لكنه لم يجد صعوبة في الفوز على مضيفته بوليفيا 3-صفر، ليحقق انتصاره الثاني على التوالي في تصفيات كأس العالم 2026، الثلاثاء.

وحمل أنخيل دي ماريا شارة قيادة الفريق في غياب ميسي، وتألق وصنع تمريرتين حاسمتين قبل نهاية الشوط الأول، من المباراة التي استضافتها لاباز أعلى عاصمة في العالم. ومنح إنزو فرنانديز لاعب تشلسي الإنجليزي التقدم للأرجنتين بعد نصف ساعة من البداية، عندما قابل تمريرة عرضية من دي ماريا بتسديدة من مدى قريب، ليسجل هدفه الدولي الثالث.

أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روبرتو فرنانديز بسبب تدخل عنيف على كريستيان روميرو.

وضاعف نيكولاس تاليافيكو النتيجة، وسجل هدفه الدولي الأول مع بطلة العالم بضربة رأس، إثر ركلة حرة نفذها دي ماريا في الدقيقة 42، قبل أن تحسم تسديدة قوية من نيكولاس غونزاليس الفوزفي الدقيقة 83. وقال دي ماريا البالغ عمره 35 عاما لمحطة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية: "خضنا مباراتين، كنا ندرك أنه من المهم حصد الـ6 نقاط لما هو قادم من مباريات".

واعتبر أن "ارتداء شارة القيادة بدلا من أفضل لاعب في العالم (ميسي) أمر لا يصدق. أنا فخور للغاية".

وقال فرنانديز بعد مباراته الأولى في لاباز، التي ترتفع 3625 مترا فوق سطح البحر: "أشعر بالاختناق بعض الشيء، والشعور بالارتفاع يبدو كبيرا لكني تأقلمت جيدا". وتابع: "من الصعب التقاط أنفاسي، لكنني أشعر أنني في حالة جيدة للغاية