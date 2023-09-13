كرواتيا تجتاز أرمينيا وتعتلي الصدارة في تصفيات اليورو

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تغلب منتخب كرواتيا (1-0) على مضيفه أرمينيا، الإثنين، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.
ويدين المنتخب الكرواتي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أندريج كراماريتش، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، ليقود الفريق لمواصلة صحوته في المجموعة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.
وارتفع رصيد المنتخب الكرواتي إلى 10 نقاط في الصدارة، بعد خوضه 4 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه المنتخب التركي، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعدما لعب 5 لقاءات.
وتجمد رصيد المنتخب الأرميني، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عند 7 نقاط في المركز الثالث من 5 لقاءات، بفارق 6 نقاط أمام منتخب ويلز، صاحب المركز الرابع من 5 مباريات، الذي حل ضيفا على منتخب لاتفيا، متذيل الترتيب بلا نقاط وفاز عليه بهدفين نظيفين