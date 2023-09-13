رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين

الأربعاء 13 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس الوزراء،الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمات ووكالات الإغاثة الإنسانية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وانعكاساتها الوخيمة على الوضع الصحي في اليمن.. لافتا إلى إن الحكومة ستعمل على تذليل الصعوبات وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتمكين المنظمات الإنسانية من تنفيذ برامجها وانشطتها على الشكل الأمثل وتسهيل وصولها الى المتضررين في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال استقبالة الثلاثاء، "12"/سبتمبر/ أيلول في العاصمة المؤقتة عدن، وفد حلف اللقاحات العالمي (جافي)، برئاسة المديرة الإقليمية للحلف آن كرونين، وبحضور ممثلين عن منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

جرى خلال اللقاء، مناقشة جوانب التعاون القائم بين الحكومة وحلف اللقاح العالمي لدعم القطاع الصحي، والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان في مجال الطب الوقائي من خلال التحصين المبكر ضد أمراض الطفولة و مشروع تعزيز النظام الصحي، إضافة إلى دور الحلف في دعم المستشفيات بالأجهزة الفنية وأنظمة الطاقة الشمسية وتجهيز المختبرات بالمعدات اللازمة.

وبحث اللقاء، الذي شارك فيه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مجالات الشراكة مع التحالف العالمي للقاحات، خاصة في دعم حملات مكافحة شلل الاطفال الذي تم التخلص منه مجددا في المحافظات المحررة، مع اهمية استمرار الضغوط على المليشيات الحوثية لإنهاء حظرها للقاحات المنقذة للحياة، وتمكين فرق التحصين من الوصول إلى مناطق سيطرتها المنكوبة بمختلف الأمراض والأوبئة، إضافة إلى حرمان الآلاف من الأطفال والأمهات من الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحية الأساسية.

ورحب رئيس الوزراء بالمسؤولة الدولية في زيارتها الراهنة لليمن.. مثمناً جهود حلف اللقاح العالمي، في فترة كورونا ودوره في تنظيم كوفاكس، والذي مثل ركيزة هامة في توفير لقاحات كوفيد-١٩ لليمن، ودعم جهود التأهب لمواجهة الأوبئة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتعزيز منظومة القطاع الصحي.

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالتنسيق القائم بين وزارة الصحة مع حلف اللقاح العالمي، لتنفيذ الحملة الوطنية للتحصين خلال الفترة من 23 – 28 سبتمبر الجاري.. مشيراً إلى ان استمرار منع مليشيا الحوثي الإرهابية للقاحات أمراض الطفولة القاتلة في مناطق سيطرتها ينذر بكارثة صحية بدأت مؤشراتها بظهور إصابة المئات بشلل الأطفال والآلاف بمرض الحصبة، وكذا حالات بمرض الجدري، والتي اختفت من اليمن منذ اكثر من ٣٠ عام. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الصحة العامة والسكان