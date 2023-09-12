عاصفة رملية تجتاح لحج وعدن وتثير مخاوف السكان

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اجتاحت محافظتي لحج وعدن عصر اليوم الثلاثاء عاصفة رملية على أجزاء واسعة من المحافظتين مصحوبة برياح قوية.

وذكرت مصادر محلية أن العاصفة تسببت في انعدام الرؤية بالطرق الرئيسية والفرعية كما حملت انواع من المخلفات إلى داخل الأحياء السكنية والمنازل..

وأشارت المصادر أن العاصفة أثارت مخاوف في أوساط السكان لاسيما المصابون بأمراض الربو والجهاز التنفسي الذين سرعان ما يتأثرون من حدوث العواصف الرملية والرياح