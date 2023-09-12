كرواتيا تجتاز أرمينيا وتعتلي الصدارة في تصفيات اليورو الوزير الارياني .. مليشيا الحوثي تواصل اختلاق الاكاذيب لتبرير تنصلها من صرف مرتبات الموظفين رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين تدمير الغام حوثية كانت تهدد المزارعين ورعاة الاغنام غرب تعز(صورة) عاصفة رملية تجتاح لحج وعدن وتثير مخاوف السكان مليشيا الحوثي تجمع بيانات استخبارية عن المواطنين وممتلكاتهم في اب الجيش يحبط محاولتي تسلل لمسلحي الحوثيين في محيط تعز انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة اليمن في هذه الدولة العربية..تفاصيل أبرز ما جاء في كلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب الأجهزة الأمنية بمأرب تعلن ضبط مطلوب أمني لشرطة المهرة
اجتاحت محافظتي لحج وعدن عصر اليوم الثلاثاء عاصفة رملية على أجزاء واسعة من المحافظتين مصحوبة برياح قوية.
وذكرت مصادر محلية أن العاصفة تسببت في انعدام الرؤية بالطرق الرئيسية والفرعية كما حملت انواع من المخلفات إلى داخل الأحياء السكنية والمنازل..
وأشارت المصادر أن العاصفة أثارت مخاوف في أوساط السكان لاسيما المصابون بأمراض الربو والجهاز التنفسي الذين سرعان ما يتأثرون من حدوث العواصف الرملية والرياح