مليشيا الحوثي تجمع بيانات استخبارية عن المواطنين وممتلكاتهم في اب

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أفادت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تقوم بجمع بيانات عن المواطنين وممتلكاتهم في مدينة إب .
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي سلمت لعقال الحارات نماذج لتعبئة بيانات عن المواطنين وممتلكاتهم في مدينة إب، في الوقت الذي تزداد فيه حالة الرفض الشعبي للمليشيا.
وأشارت المصادر إلى أن نوعية البيانات توحي بأنها استخباراتية كما لا تُستبعد أن تكون شكلا من أشكال جمع البيانات لغرض الجبايات.
وبحسب المصادر فإن البيانات التي تسعى المليشيا الحصول عليها (هوية الساكنين ـ أعدادهم ـ مصادر دخلهم ـ أملاكهم ـ نوعية السكن ـ نوعية المركبة ـ قطع السلاح.. الخ).
ومنذ مسيرة “تشييع المكحل” في بداية رمضان الماضي، التي شهدت خروج الآلاف، تعيش المليشيا في محافظة إب حالة من الرعب خشية اتساع رقعة الشعبي والانتفاضة ضدها