الجيش يحبط محاولتي تسلل لمسلحي الحوثيين في محيط تعز

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القوات الحكومية المعترف بها، احباط محاولتي تسلل لمسلحي الحوثي، الليلة الماضية، في الجبهة الشمالية والشرقية لمدينة تعز المحاصرة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن "قوات الجيش الوطني أحبطت محاولتي تسلل لجماعة الحوثي الإرهابية في منطقتي الصفا شمال شرق المدينة ووادي صالة شرقا".

وبشكل شبه يومي، تتجدد الاشتباكات في الجبهات المحيطة بمدينة تعز بين القوات الحكومية والحوثيين