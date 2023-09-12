انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة اليمن في هذه الدولة العربية..تفاصيل

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انطلقت بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السابعة عشرة لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، لسنة 2023م/ 1445هـ ، بمشاركة اليمن ضمن 50 دولة مشاركة.
وأقيم حفل افتتاح المسابقة التي ستستمر يومين، في قاعة المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، ووالي جهة الدار البيضاء، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في المغرب.
وأشار سفير اليمن في الرباط عزالدين الأصبحي، إلى مشاركة اليمن في أعمال هذه الدورة ممثلة بالحافظين اليمنيين المبتعثين من وزارة الأوقاف وهما عادل علي أحمد عن الفرع الأول من المسابقة، وعمرو نجيب محمد عن الفرع الثاني من المسابقة .. لافتا إلى تحقيق اليمن مركزا متقدما في المسابقة العام الماضي.