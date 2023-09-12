انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة اليمن في هذه الدولة العربية..تفاصيل أبرز ما جاء في كلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب الأجهزة الأمنية بمأرب تعلن ضبط مطلوبا لشرطة المهرة المنتخب اليمني يفوز على نظيره الغوامي بخمسة أهداف مقابل هدف جماعة الحوثي تعترف بمصرع أربعة من مليشياتها يحملون رتب عسكرية (أسماء) الانتقالي يقلد الحوثي ..تفاصيل الكارثة تقرع الأجراس.. الغذاء العالمي يطلق تحذيرات جديدة بشأن حرمان 4 مليون يمني من المساعدات مجزرة إرهابية في الحديدة بادوات حوثية ..شاهد أبرز الانهيارات في أسواق المال خلال العقود الماضية السعودية تنشر خريطتها الرسمية الجديدة.. ضمت تيران وصنافير
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب أمني لشرطة المهرة في قضية جنائية.
وأفاد موقع وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة كانت قد تلقت نهاية أغسطس الماضي برقية من شرطة المهرة تتضمن طلب التعميم وإلقاء القبض على المدعو (م، أ، اليفاعي ) يحمل بطاقة شخصية وجواز سفر باسم (م، أ، المجهلي ).
وأشارت البرقية أن الجاني مطلوب لدى شرطة محافظة المهرة في قضية جنائية وصادر بحقه أمر إحضار قهري من نيابة الغيضة