الأجهزة الأمنية بمأرب تعلن ضبط مطلوبا لشرطة المهرة

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب أمني لشرطة المهرة في قضية جنائية.

وأفاد موقع وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة كانت قد تلقت نهاية أغسطس الماضي برقية من شرطة المهرة تتضمن طلب التعميم وإلقاء القبض على المدعو (م، أ، اليفاعي ) يحمل بطاقة شخصية وجواز سفر باسم (م، أ، المجهلي ).

وأشارت البرقية أن الجاني مطلوب لدى شرطة محافظة المهرة في قضية جنائية وصادر بحقه أمر إحضار قهري من نيابة الغيضة