آخر الاخبار

انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة اليمن في هذه الدولة العربية..تفاصيل أبرز ما جاء في كلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب الأجهزة الأمنية بمأرب تعلن ضبط مطلوبا لشرطة المهرة المنتخب اليمني يفوز على نظيره الغوامي بخمسة أهداف مقابل هدف جماعة الحوثي تعترف بمصرع أربعة من مليشياتها يحملون رتب عسكرية (أسماء) الانتقالي يقلد الحوثي ..تفاصيل الكارثة تقرع الأجراس.. الغذاء العالمي يطلق تحذيرات جديدة بشأن حرمان 4 مليون يمني من المساعدات مجزرة إرهابية في الحديدة بادوات حوثية ..شاهد أبرز الانهيارات في أسواق المال خلال العقود الماضية السعودية تنشر خريطتها الرسمية الجديدة.. ضمت تيران وصنافير

المنتخب اليمني يفوز على نظيره الغوامي بخمسة أهداف مقابل هدف

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 103

فاز منتخب اليمن الأولمبي على نظيره منتخب غوام بنتيجة 5-1، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى بطولة آسيا دون 23 عاماً في كرة القدم. 

وهذا الفوز الثاني للمنتخب اليمني ليصبح رصيده 6 نقاط في الصدارة بالتساوي مع منتخب فيتنام، بينما بقي رصيد غوام نقطة في المركز الرابع.

 ويلعب اليوم أيضاً ضمن الجولة الثالثة في هذه المجموعة منتخب فيتنام أمام منتخب سنغافورة الثالث بنقطة.

 وتتأهل المنتخبات في صدارة المجموعات الـ11 بالإضافة إلى منتخب قطر المضيف إلى نهائيات بطولة آسيا 2023. 

إقراء أيضاً
النجم صلاح يشعل شرارة معركة شرسة بين ليفربول وريال مدريد
ليفربول يستخدم صلاح لخطف مبابي من ريال مدريد
ميسي يختار أفضل مدافع في العالم حاليا
مأرب برس ينشر أبرز القرارات التي خرج بها اجتماع اتحاد كرة القدم.. العيسي يؤكد: '
حسابات تأهل المنتخب اليمني لنهائيات كأس آسيا وماذا يحتاج في مباراته الأخيرة؟ (تو
رونالدو يوجه رسالة مثيرة للمغاربة ويحول فندقه إلى ملجأ للناجين من الزلزال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول