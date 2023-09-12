المنتخب اليمني يفوز على نظيره الغوامي بخمسة أهداف مقابل هدف

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فاز منتخب اليمن الأولمبي على نظيره منتخب غوام بنتيجة 5-1، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى بطولة آسيا دون 23 عاماً في كرة القدم.

وهذا الفوز الثاني للمنتخب اليمني ليصبح رصيده 6 نقاط في الصدارة بالتساوي مع منتخب فيتنام، بينما بقي رصيد غوام نقطة في المركز الرابع.

ويلعب اليوم أيضاً ضمن الجولة الثالثة في هذه المجموعة منتخب فيتنام أمام منتخب سنغافورة الثالث بنقطة.

وتتأهل المنتخبات في صدارة المجموعات الـ11 بالإضافة إلى منتخب قطر المضيف إلى نهائيات بطولة آسيا 2023.