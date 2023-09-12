جماعة الحوثي تعترف بمصرع أربعة من مليشياتها يحملون رتب عسكرية (أسماء)

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت جماعة الحوثي، مقتل أربعة من منتسبيها في صنعاء، بنيران القوات الحكومية. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى تشييع جثامين

1_ العقيد الركن عبده علي المسوري،

2_ الملازم أول فواز عبده الحضاري

3_ الملازم ثاني مسعود أحسن الحاشدي

4_ المساعد أسامة طاهر الزوبة.

ولم تحدد الوكالة الجبهات التي قتلوا فيها، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الجبهات اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين