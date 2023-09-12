الانتقالي يقلد الحوثي ..تفاصيل

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 489

أدان مشايخ وأعيان منطقة بئر احمد شمالي العاصمة المؤقتة عدن قيام قوات أمنية (مليشيا الانتقالي) بمداهمة منزل مواطن بالمنطقة واختطافه مع ابنته وحفيدته.

وقال بيان صادر عنهم بأن قوات تابعة لأمن عدن يقودها قائد حراسة مدير الامن ونجل شقيقه؛ داهمت فجر الأحد الماضي منزل المواطن نصر راشد عوض الأسود وقامت باختطاف مع ابنته وابنتها (حفيدته) دون وجود أمر قضائي أو اوامر من النيابة العامة.

وذكروا أن قوات الأمن قامت باحتجازهم حتى اليوم التالي، حيث تم الإفراج عن ابنته وابنتها؛ وقامت لاحقاً باستدعاء ابنه أخرى للمواطن نصر ولا تزال محتجزة مع والدها حتى اللحظة ؛ دون معرفة الأسباب.

واعتبر الاعيان ذلك "دليل على التخبط في تطبي الأنظمة والقوانين الأمنية واستخدام قوة وسلطة إدارة الأمن بالمحافظة لأغراض شخصية دون الاكتراث للقوانين والأعراف المتعلقة بانتهاك حرمات المنازل".

وأدان البيان قيام مدير أمن عدن العميد مطهر الشعيبي "بانتهاك أعراض وحرمات المنازل واحتجاز النساء بالمداهمة ودون وجود أوامر من النيابة".

وعبر البيان عن الأسف الشديد ان يكون "ممثلين القيادات الأمنية بالمحافظة مثالا للفوضى وانتشارها مستخدمين سلطتهم الأمنية لأعراض شخصية بحته لا تمت للأنظمة والقانون والأعراف بصلة".

وطالب مشايخ وأعيان منطقة بئراحمد في بيانهم النائب العام القاضي قاهر مصطفى والسلطة السياسية العليا ممثله بمجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي بردع مثل هذه التصرفات الخارجة عن إطار القانون والأعراف ؛ مع الافراج الفوري عن باقي المحتجزين دون وجه حق او مصوغ قانوني ومحاسبة المتسببين بانتهاك اعراض المنازل واحتجاز النساء في سجن إدارة الأمن دون وجه حق. وتشهد عدن انفلات أمني وفوضى وترد للخدمات وانقطاع للتيار الكهربائي في ظل سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.