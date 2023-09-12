الكارثة تقرع الأجراس.. الغذاء العالمي يطلق تحذيرات جديدة بشأن حرمان 4 مليون يمني من المساعدات

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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حذّر برنامج الغذاء العالمي، من حرمان 4.4 مليون يمني من الحصول على المساعدات الغذائية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بسبب نقص التمويل.

وقال في تقرير أصدره الاثنين: "بسبب أزمة التمويل الخانقة، اضطررنا إلى إجراء تخفيضات في برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش".

وأضاف التقرير أنه ما لم يحصل البرنامج على تمويل جديد فإن المزيد من التخفيض في المساعدات سيؤثر على "حوالي ثلاثة ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023".

وأشار البرنامج إلى أن خطته القائمة على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لم يتم تمويلها سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.