الكارثة تقرع الأجراس.. الغذاء العالمي يطلق تحذيرات جديدة بشأن حرمان 4 مليون يمني من المساعدات مجزرة أرهابية في الحديدة بادوات حوثية أبرز الانهيارات في أسواق المال خلال العقود الماضية السعودية تنشر خريطتها الرسمية الجديدة.. ضمت تيران وصنافير دولة عربية تمنع النقاب في المدارس وتعيد الجدل القديم حوله إلى دائرة الأضواء قيادي حوثي يفضح توافق غير معلن بين جماعته والانتقالي اليمن توقع اتفاقية لإيداع 4 قطع أثرية يمنية في أحد متاحف لندن شاهد ماذا قال بن دغر في تهنئة بعث بها لقيادة حزب الاصلاح بالذكرى الـ 33 لتأسيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ سفراء الاتحاد الاوروبي عن الجهود السعودية العمانية بخصوص استئناف العملية السياسية الدكتوراه بامتياز للباحث علي المسوري في البرمجة الإيجابية " من جامعة ليدز الأمريكية
حذّر برنامج الغذاء العالمي، من حرمان 4.4 مليون يمني من الحصول على المساعدات الغذائية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بسبب نقص التمويل.
وقال في تقرير أصدره الاثنين: "بسبب أزمة التمويل الخانقة، اضطررنا إلى إجراء تخفيضات في برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش".
وأضاف التقرير أنه ما لم يحصل البرنامج على تمويل جديد فإن المزيد من التخفيض في المساعدات سيؤثر على "حوالي ثلاثة ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023".
وأشار البرنامج إلى أن خطته القائمة على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لم يتم تمويلها سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.