مجزرة أرهابية في الحديدة بادوات حوثية

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهدت امرأة وأصيب زوجها وطفلها بجروح خطرة اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية الحالي بمدينة الحديدة.

وذكر رئيس مؤسسة رصد الصحفي مجاهد القب، في تغريدة على حسابة بمنصة (أكس), ان المليشيات الحوثية ارتكبت مذبحة جديدة في حي الزهور بمديرية الحالي.

وأوضح، القب، ان امرأة في لـ48 من عمرها قتلت بينما اصيب طفلها وبترت ساقه بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي بأطراف الحي.

وأشار الى ان شظايا اللغم الحوثي اخترقت جسد رب الاسرة وهشمت حوضه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استشهاد شاب، في حادثة مماثلة بمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

وبحسب إحصائيات أممية، تعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية.

وشهدت المحافظة سقوط 390 ضحية مدنية؛ منهم 138 قتيل، و252 جريح، نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يوليو 2023