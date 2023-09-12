مجزرة أرهابية في الحديدة بادوات حوثية أبرز الانهيارات في أسواق المال خلال العقود الماضية السعودية تنشر خريطتها الرسمية الجديدة.. ضمت تيران وصنافير دولة عربية تمنع النقاب في المدارس وتعيد الجدل القديم حوله إلى دائرة الأضواء قيادي حوثي يفضح توافق غير معلن بين جماعته والانتقالي اليمن توقع اتفاقية لإيداع 4 قطع أثرية يمنية في أحد متاحف لندن شاهد ماذا قال بن دغر في تهنئة بعث بها لقيادة حزب الاصلاح بالذكرى الـ 33 لتأسيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ سفراء الاتحاد الاوروبي عن الجهود السعودية العمانية بخصوص استئناف العملية السياسية الدكتوراه بامتياز للباحث علي المسوري في البرمجة الإيجابية " من جامعة ليدز الأمريكية مالذي يمنع الشرعية من اتخاذ القرار بحسم المعركة عسكرياً؟..تقرير
تحلّ هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشر لانهيار مصرف "ليمان براذرز" الاستثماري الأمريكي، على خلفية أزمة الرهون العقارية.
وعلى مر العقود الماضية، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لأزمات وانهيارات في البورصات العالمية، كان آخرها في آذار/ مارس 2020، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار جائحة "كوفيد-19"، والحاجة لوضع قيود صحية صارمة وإغلاقات للحدود بين الدول، ما أدى إلى خسائر هائلة في البورصات العالمية فيما يعرف بـ"الخميس الأسود"، إذ خسرت بورصات باريس 12% من قيمتها، ومدريد 14%، وميلان 17%، أما لندن فخسرت 11%، ونيويورك 10%، فكانت الأكبر منذ 1987.
وفيما يأتي إنفوغراف بأبرز الأزمات المالية التي عرفتها أسواق الأسهم العالمية على مدى القرون الماضية: