أبرز الانهيارات في أسواق المال خلال العقود الماضية

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 146

تحلّ هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشر لانهيار مصرف "ليمان براذرز" الاستثماري الأمريكي، على خلفية أزمة الرهون العقارية.

وعلى مر العقود الماضية، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لأزمات وانهيارات في البورصات العالمية، كان آخرها في آذار/ مارس 2020، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار جائحة "كوفيد-19"، والحاجة لوضع قيود صحية صارمة وإغلاقات للحدود بين الدول، ما أدى إلى خسائر هائلة في البورصات العالمية فيما يعرف بـ"الخميس الأسود"، إذ خسرت بورصات باريس 12% من قيمتها، ومدريد 14%، وميلان 17%، أما لندن فخسرت 11%، ونيويورك 10%، فكانت الأكبر منذ 1987.

وفيما يأتي إنفوغراف بأبرز الأزمات المالية التي عرفتها أسواق الأسهم العالمية على مدى القرون الماضية: