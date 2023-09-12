دولة عربية تمنع النقاب في المدارس وتعيد الجدل القديم حوله إلى دائرة الأضواء

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قبل بداية العام الدراسي في مصر يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قرارا بحظر ارتداء الطالبات للنقاب داخل المدارس، وأن يكون ارتداء الحجاب اختياريا، كما حدد القرار مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.

قال قرار وزير التعليم رضا حجازي "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها"، كما اشترط القرار أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته وأن يكون الأمر بناء على رغبتها ودون ضغط او إجبار من أي شخص أو جهة ما باستثناء ولي الأمر.

وحدد القرار مواصفات الزي المدرسي الموحد بمريلة وبنطلون في المرحلة الابتدائية، ويمكن استبدال المريلة بقميص بجيبة أو تنورة باللون الذي تحدده مديرية التعليم المختصة

حظر النقاب وجدل قديم

يثير حظر النقاب جدلا قديما في مصر، وكانت جامعة القاهرة قد منعت ارتداء أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب منذ عام 2015، وهو القرار الذي أيدته المحكمة عام 2020. وأعاد قرار وزير التعليم هذا الجدل القديم إلى دائرة الأضواء بين التيارين الإسلامي والعلماني.