شاهد ماذا قال بن دغر في تهنئة بعث بها لقيادة حزب الاصلاح بالذكرى الـ 33 لتأسيس

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دعا رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، التجمع اليمني للإصلاح لتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة الحوثيين وهزيمتهم حربا أو سلما واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها بن دغر لقيادة حزب الإصلاح بالذكرى الـ 33 لتأسيس الحزب والتي تصادف الـ 13 من سبتمبر من كل عام، ونشرها على صفحته بمنصة "إكس".
وقال بن دغر إن "الواجب المشترك الذي يحتم علينا وعلى كل القوى الوطنية تعزيز جهود المقاومة للانقلاب الحوثي، وهزيمته سلمًا أو حربًا، واستعادة مؤسسات الدولة، ودحر العدو من مناطق سيطرته، أو الوصول لسلام عادل شامل يستند إلى مرجعياته الثلاث".
وأضاف بأن التجمع اليمني للإصلاح ومنذ قيامه شكل "علامة مميزة في تاريخ الحياة السياسية في بلادنا، عزز وجوده من مسار الديمقراطية الوليدة المصاحبة لقيام الوحدة، وغدا رافدًا من روافد العمل الوطني، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب الديمقراطية اليمنية الأخرى".
وأردف: "لقد جمعتنا خلال العقود الماضية مواقف عديدة في مراحل مختلفة من تجربة العمل الوطني والحياة الديمقراطية، جمعنا الهم المشترك دفاعًا عن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والهوية الوطنية الواحدة، وعملنا معًا ولازلنا توحدنا الأهداف والمبادئ العظيمة لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين".
وأوضح أن الواقع اليوم جمع الإصلاح وبقية القوى اليمنية "في خندق وجبهة واحدة دفاعًا عن المصالح العليا لوطننا وشعبنا اليمني العظيم، وفي مواجهة مع إمامة عنصرية سلالية مدعومة إيرانيًا، تحاول الانقضاض على منجزاتنا الوطنية، واعتساف المسار الوطني التقدمي لبلادنا، وتهديد حاضرنا ومستقبلنا، ومستقبل وأمن المنطقة واستقرارها