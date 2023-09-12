رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ سفراء الاتحاد الاوروبي عن الجهود السعودية العمانية بخصوص استئناف العملية السياسية

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، والمانيا، هولندا، وفنلندا.

وفي اللقاء وضع الرئيس الدكتور رشاد العليمي، السفراء الاوروبيين امام تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل استئناف العملية السياسية، والبناء عليها لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد. كما احاط فخامته سفراء الاتحاد الاوروبي، بالتحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، مع تزايد تهديدات المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية العابرة للحدود.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمواقف دول الاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ودعا الرئيس الى مزيد من الضغوط الاوروبية على المليشيات من اجل الرضوخ للارادتين الشعبية والدولية، والجنوح الى خيار السلام وانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.

من جانبهم اكد سفراء الاتحاد الاوربي، استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الاصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة على كافة الاصعدة.

واعرب السفراء الاوروبيون عن تقدير بلدانهم للتعاطي الايجابي الذي يبديه المجلس والحكومة مع المساعي الرامية لاحياء مسار السلام، وفتح الطريق الى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووكيل وزارة الخارجية اوس العود، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض ناصر.