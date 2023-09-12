الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 172

منحت جامعة ليدز الأمريكية للدراسات المهنية، درجة الدكتوراه للباحث اليمني / علي قاسم المسوري عن رسالته الموسومة بـ " *بناء برنامج تدريبي مقترح للبرمجة الإيجابية وقياس أثره في ترشيد السلوك* "

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ، مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث المسوري عبر لجنة مناقشة تصدرها الدكتور أحمد البدري رئيس البورد العربي، مشرفا ورئيساً والأستاذ الدكتور محمد الرفيق - رئيس جامعة ذمار الأسبق مناقشاً خارجياً ، والأستاذ الدكتور ابتسام خلف الله محمود - الأكاديمية في جامعة ليدز مناقشاً داخلياً. والباحث علي المسوري كبير المدربين وصاحب الامتياز في نظرية البرمجة الإيجابية .

وبدأ البحث والدراسة في رسالة الدكتوراه منذ العام 2019، وأشرف على رسالته نخبة من الأكاديميين وقدم الباحث المسوري ، خلال المناقشة موجزا حول الرسالة وفكرتها ومنهجيتها ونتائج الدراسة وتوصياتها، .

لافتاً إلى أن الرسالة جمعت بين الجانب الأكاديمي بالتزامها بمنهج البحث العلمي ، والجانب المهني بتركيزها على بناء برنامج تدريبي في البرمجة الإيجابية ، فيما أكد الدكتور البدري، المشرف الرئيس ورئيس لجنة المناقشة ، أهمية الرسالة كموضوع جديد في ترشيد السلوك مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذله الباحث على مدى سنوات في هذه الدراسة، وقبلها في التَدَرُّب والتدريب .

وقد أجريت المناقشة حضوريا في القاهرة - جمهورية مصر العربية - بحضور مسؤل العلاقات الخارحية في جامعة ليدز الأمريكية البروف/ مي نايف وعدد كبير من الضيوف من اليمن ومصر والسودان وفلسطين ، وأون لاين بالاتصال المرئي عبر القاعة الافتراضية " *zoom* "، بحضور عدد من المهتمين في هذا المجال من دول عدة الباحث اليمني الدكتور. علي المسوري من مواليد 74م محافظة ريمة - الجمهورية اليمنية نال درجة الدكتوراه من جامعة ليدز الأمريكية بعد أن حاز الماجستير في التدريب الاحترافي من جامعة القاهرة ،

ودرس بكالوريوس تربية في جامعة صنعاء ، واجتاز منهجية البورد العربي للاستشارات والتدريب في إعداد المدربين والمدربين المتخصصين في الكوتشنج ، ويعمل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة انترناشيونال للتدريب والبرمجة الإيجابية .