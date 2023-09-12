لماذا سمي الاعصار الذي ضرب ليبيا بإعصار دانيال؟

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أدرك علماء الطقس والأرصاد الجوية منذ زمن بعيد أن تسمية العواصف المدارية والأعاصير بأسماء بسيطة ومميزة يساعد الناس على تلقي وتبادل معلومات العاصفة المفصلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة؛ مما يساعد الناس على حماية أنفسهم.

إن انتقاء أسماء العواصف والأعاصير يستند إلى المعايير الدولية؛ حيث تبدأ القائمة بحرف A ثم ترتيبها أبجدياً، وفي كل مرة تقع عاصفة أو إعصار يأخذ العلماء اسما أبجديا يطلقونه على النظام الجوي وبحسب الترتيب الأبجدي، فقد وقع الاختيار على اسم دانيال. لماذا دانيال؟

سميت العاصفة دانيال بهذا الاسم لأنها العاصفة الأولى التي تمت تسميتها في موسم الأعاصير الأطلسي لعام 2023، تتم تسمية الأعاصير في المحيط الأطلسي باستخدام قائمة مسبقة من الأسماء، يتم تدويرها كل عام، يتم اختيار الأسماء من قائمة دولية يتم تحديثها دوريا، وتم اختيار اسم دانيال من قبل لجنة الأعاصير التابعة لوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية، كما تم اقتراح الاسم من قبل لجنة الأسماء الوطنية للأعاصير في الولايات المتحدة.

يطلق على الأعاصير أسماء اشخاص لأسباب مختلفة، منها:

_ لتسهيل تذكرها وتمييزها؛ حيث تتشكل الأعاصير في كثير من الأحيان، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على تمييزها عن بعضها البعض.

- للمساعدة في توعية الجمهور؛ حيث يمكن أن تساعد أسماء الأشخاص الناس على فهم أن الأعاصير ليست مجرد أحداث طبيعية مجردة، بل هي أحداث يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للحياة والممتلكات.

- لاإحياء ذكرى الأشخاص الذين ماتوا في الأعاصير، ففي بعض الحالات، يتم تسمية الأعاصير على اسم الأشخاص الذين ماتوا في الأعاصير السابقة، وهذا بمثابة تكريم لذكراهم وطريقة لإظهار التضامن مع أسرهم وأصدقائهم. في البداية، كانت الأعاصير تسمى بأسماء أشخاص مكروهين، ولكن في عام 1953، بدأت لجنة الأعاصير التابعة لوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية في استخدام قائمة مسبقة من الأسماء للذكور والإناث.

يتم تدوير هذه القائمة كل عام، بحيث لا يتم استخدام نفس الاسم مرتين في نفس الموسم، ويتم اختيار الأسماء من قائمة دولية يتم تحديثها دوريًا، و يتم اختيار الأسماء من مجموعة متنوعة من الثقافات واللغات، بحيث تكون مألوفة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر، أن العاصفة دانيال ضربت السواحل الليبية اليوم؛ حيث إن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة أثرت قبل أيام على اليونان مخلفة وراءها خسائر كبيرة وأضرارا نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، ومن المتوقع أن تمتد أثارها إلى الدول المجاورة.