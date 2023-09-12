الصليب الأحمر: 10 ألف مفقود في كارثة ليبيا

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ذكرت منظمة الصليب الأحمر الثلاثاء أن حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا كانت "ضخمة".
وقالت المنظمة: "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف.. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن"، عقب اجتياح سيول عارمة لمدينة درنة نتيجة لعاصفة عاتية وأمطار غزيرة.
وضرب إعصار "دانيال" الأحد بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام. ويبدو أن بلدة درنة كانت المنطقة الأكثر تضررا.
ويتوقّع بأن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء.