مع تزايد بيعها في المزادات العلنية.. اليمن توقع مع بريطانيا اتفاقية لإنقاذ ما تبقى من آثار اليمن المهرب للخارج

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وقعت السفارة اليمنية في بريطانيا ومتحف "ڤيكتوريا والبرت" في لندن ، على اتفاقية لايداع أربع قطع أثرية يمنية، وحفظها على نحو مؤقت حتى تستقر الاوضاع في اليمن ويتم استعادتها .

وقد تم العثور على القطع من قبل شرطة المتروبوليتان البريطانية ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لمتابعة وحماية الآثار اليمنية.

وتعد القطع الاربع من أقدم وأهم الآثار اليمنية ، حيث قام عدد من علماء الآثار البريطانيين بفحصها بالوسائل العلمية المتعارف عليها، لتقوم بعد ذلك وزارة الخارجية البريطانية بابلاغ الخارجية اليمنية برسالة بخصوص الأمر.

وخلال التوقيع قدم السفير ياسين سعيد نعمان شكره للحكومة البريطانية ممثلة بوزارة الخارجية وشرطة المتروبوليتان ولادارة متحف ڤكتوريا والبرت على جهدهم في استعادة هذه الآثار الهامة.

وبدورهما أكد كل من مدير المتحف وممثل الشرطة في كلمتيهما الاستعداد الكامل للتعاون في هذا المجال ، وأكدا حرصهما على الاهتمام بهذا الميراث الانساني العام.

واعتبر البيان الذي أصدره المتحف عقب التوقيع هذا العمل انجازاً تاريخياً باعتباره يجسد الجهد المشترك للحفاظ على هذا التراث الانساني.

وقع الاتفاقية سفير اليمن في لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان ومدير متحف "ڤيكتوريا والبرت" الدكتور ترسترام هنت بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية ، وشرطة المتروبوليتان وحدة متابعة الآثار .