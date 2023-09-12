اللجنة الأمنية تتوعد بملاحقة الإرهابيين وضمان عمل المنظمات الدولية في اليمن

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 82

توعدت اللجنة الأمنية العليا في اليمن امس الإثنيين بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة بالاعتداء على المنظمات، وتوفير كافة الضمانات لتأمين عمل منظمات ووكالات الإغاثة الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الإنسانية إلى محتاجيها في أنحاء البلاد.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التي يرأسها وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة العاجلة للمخططات الإرهابية، وأهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التهديدات العابرة للحدود بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.

وأشاد العليمي بنجاحات القوات المسلحة والأمن، والتشكيلات العسكرية والأمنية المساندة في مكافحة الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة، ودورها المحوري بتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك التداعيات الراهنة والمستقبلية لتدفق اللاجئين غير الشرعيين، والاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات المليشيا الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتعاونة معها، مستعرضين تقارير عن الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها.

وقدم كيل وزارة الداخلية رئيس خلية الأزمة اللواء محمد المحمود تقريرا عن المستجدات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة موظف برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي بمحافظة تعز في يوليو الماضي