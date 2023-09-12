قرارات أمريكية مفاجئة عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قررت الإفراج استثنائيا عن ستة مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الشمالية، في إطار صفقة بين الطرفين.

أفادت الوثيقة بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أصدر استثناء من العقوبات الأمريكية للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما ذكرت روسيا.

وكانت إيران أعلنت، الشهر الماضي، بدء الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كل من كوريا الجنوبية والعراق، في إطار اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر رسمي وصفته بـ "المطلع"، قوله إن "الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين، مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية". وتابع المصدر بأنه "بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي".

وأفاد بأن "المراحل الأولى قد بدأت من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية"، وفق الوكالة.

كذلك كشف المصدر أنه "من المقرر أن يتم تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من الوون (عملة كوريا) إلى اليورو، ومن ثم ستنقل إلى مصرف في سويسرا، ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر، ليكون متاحًا لإيران تحصيلها".

وقال إنه "وفقا للاتفاق، لن يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر"، موضحا أن "عملية تبادل السجناء ستتم في قطر، بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر