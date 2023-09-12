ليفربول يستخدم صلاح لخطف مبابي من ريال مدريد انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية فناني حضرموت هولندا تواصل عزف نغمة الانتصارات في تصفيات اليورو تظاهرة في إسرائيل رفضا لمشروع الإصلاح القضائي عشية جلسة للمحكمة العليا الرياض ونيودلهي تدعمان الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي في اليمن تفاصيل الجلسة المغلقة لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن خسائر بشرية كبيرة للحوثيين في جبهة الفاخر تلقتها على أيدي ابطال هذا اللواء بعد تأكيد زيارته لروسيا.. ما قصة قطار كيم المدرع؟ فخ استباقي للجيش يوقع عدد من المليشيات في الأسر بجبهة رازح صعدة..تفاصيل تفاصيل خطة حوثية جديدة لمواجهة إضراب المعلمين - وثيقة
أفاد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الإثنين، بأن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سيكون مفتاح تعاقد الريدز مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد وليفربول.
وحاول اتحاد جدة ضم صلاح هذا الصيف، لكن ليفربول تمسك ببقائه، مع تبقي موسم واحد على نهاية عقده.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ليفربول يدرك جيدًا صعوبة الإبقاء على صلاح في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2025.
وأضافت الصحيفة أن ليفربول قد يضطر لبيع صلاح، عقب نهاية الموسم الجاري، لتفادي رحيله مجانًا في صيف 2025.
وأشارت إلى أن الأموال التي سيحصل عليها ليفربول من بيع صلاح، قد يستخدمها النادي في أجر مبابي ومكافأة توقيعه.
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يظل المرشح الأول للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، في الصيف المقبل.
وبدأ ليفربول التفكير في لاعبين آخرين، يمكنهم تعويض الرحيل المحتمل لصلاح، مثل بوكايو ساكا وجارود بوين وتاكيفوسا كوبو