ليفربول يستخدم صلاح لخطف مبابي من ريال مدريد

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفاد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الإثنين، بأن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سيكون مفتاح تعاقد الريدز مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد وليفربول.

وحاول اتحاد جدة ضم صلاح هذا الصيف، لكن ليفربول تمسك ببقائه، مع تبقي موسم واحد على نهاية عقده.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ليفربول يدرك جيدًا صعوبة الإبقاء على صلاح في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول قد يضطر لبيع صلاح، عقب نهاية الموسم الجاري، لتفادي رحيله مجانًا في صيف 2025.

وأشارت إلى أن الأموال التي سيحصل عليها ليفربول من بيع صلاح، قد يستخدمها النادي في أجر مبابي ومكافأة توقيعه.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يظل المرشح الأول للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، في الصيف المقبل.

وبدأ ليفربول التفكير في لاعبين آخرين، يمكنهم تعويض الرحيل المحتمل لصلاح، مثل بوكايو ساكا وجارود بوين وتاكيفوسا كوبو