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انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية فناني حضرموت

الثلاثاء 12 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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انتخب أعضاء الجمعية العمومية لجمعية فناني حضرموت للموسيقى والتراث الثقافي، بمدينة المكلا، هيئة إدارية جديدة، تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل المحافظة.

وفاز في الانتخابات كلا من:

طارق عوض باحشوان، رئيسا للجمعية

أحمد محمد باوزير، أمينا عاما للجمعية

خالد صالح باوجية، مسؤول مالي للجمعية

أحمد جعفر لحمدي، مسؤول فني للجمعية

سعيد محروس الخنبشي، مسؤول العلاقات بالجمعية

سمير محمد كاعش، مسؤول دائرة الشباب بالجمعية

منى سعيد بن عيدان، مسؤولة قطاع المرأة

عبده علي اليماني، الرقابة والتفتيش

خالد باعيسى، الرقابة والتفتيش

عوض أحمد باطرفي، الرقابة والتفتيش

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