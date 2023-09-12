هولندا تواصل عزف نغمة الانتصارات في تصفيات اليورو

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واصل منتخب هولندا عزف نغمة الانتصارات في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا، بفوزه الصعب خارج قواعده على جمهورية أيرلندا (2-1)، في الوقت الذي استعادت فيه اليونان توازنها بخماسية في شباك جبل طارق.
وعلى ملعب (أفيفا ستاديوم) في العاصمة الأيرلندية دبلن، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث تقدم أصحاب الأرض مبكرا بعد 4 دقائق من ركلة جزاء نفذها مهاجم نورويتش سيتي الإنجليزي، آدم إيداه، بنجاح في الشباك.
وأدركت هولندا التعادل بنفس الطريقة في الدقيقة 19 بفضل كودي جاكبو، وبحلول الدقيقة 56، وضع فوتر فيجورست الضيوف في المقدمة بالهدف الثاني.
وبهذه النتيجة تواصل هولندا سلسلة الانتصارات للجولة الثالثة تواليا، بعد البداية الكارثية لتصفيات بخسارة قاسية برباعية نظيفة على يد فرنسا.
ورفعت هولندا رصيدها إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، لتبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن فرنسا، صاحبة الصدارة، التي خاضت 5 مباريات. "اليونان تكتسح جبل طارق" وفي نفس المجموعة، استعادة اليونان ذاكرة الانتصارات باكتساح جبل طارق بخماسية نظيفة على ملعب (OPAP Arena) في آثينا.
وبعد خسارتين متتاليتين، عاد "أحفاد الإغريق" لدرب الانتصارات في المجموعة، ليحافظوا على آمالهم في المنافسة على ثاني بطاقات السفر إلى ألمانيا.
ورفع الانتصار العريض رصيد اليونان إلى 9 نقاط، من 5 مباريات، في المركز الثالث، بينما يقبع منتخب جبل طارق في قاع الترتيب بدون رصيد بعد 5 هزائم