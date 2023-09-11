الرياض ونيودلهي تدعمان الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي في اليمن

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعمت كل من المملكة العربية السعودية والهند الجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

و أكد الجانبان في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى نيودلهي، على أهمية انخراط جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وجدد البلدان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية.

وأشاد الجانب الهندي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة اليمنيين