خسائر بشرية كبيرة للحوثيين في جبهة الفاخر تلقتها على أيدي ابطال هذا اللواء

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منيت مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية كبيرة، بعد محاولتها فجر اليوم الاثنين شن هجمات فاشلة على مواقع قوات اللواء الثاني مغاوير في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع.
وقال قائد الكتيبة الثالثة باللواء الثاني مغاوير العقيد فايز القاضي إن لا زالت جثث المليشيات متناثرة في خطوط التماس، بعد إن عجزت من انتشالها بسبب الضربات الموجعة والكثافة النارية لقوات المغاوير.
فيما جرح ثلاثة من ابطال المغاوير بإصابات بين الخفيفة والمتوسطة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الميداني في الضالع لتلقي العلاج اللازم.
وتحاول مليشيا الحوثي ان تصنع اختراقا او اي تقدم من خلال تسللاتتها وهجوماتها لتعزز مم هزيمتها وبغرض تحريك جبهة اعلامية للهروب من واقع معيشي واقتصادري وغليان الشارع والقبائل عليها بعد توقف المعارك