بعد تأكيد زيارته لروسيا.. ما قصة قطار كيم المدرع؟

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بعد تأكيد زيارته لروسيا، يستعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لركوب قطاره المحصن للتوجه إلى الحدود للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المرجح أن يسافر الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بالطريقة المفضلة لعائلة بيونغ يانغ الحاكمة، أي إخفاء السرية والحماية الذاتية عبر قطاره المحصن.

وأوضح كيم يونغ سو، رئيس معهد أبحاث كوريا الشمالية في سيول، أن السفر بالسكك الحديدية بدلا من الجو لا يمنح الزعيم الكوري الشمالي مزيدا من الأمن فحسب، بل يمنحه أيضا بعض الأضواء العالمية، حيث جذبت رحلته نفسها اهتماما دوليا.

وتابع قائلا: “إن رحلة القطار تسمح لكيم بالظهور كشخصية غامضة ولكن مهمة تجتمع مع زعماء العالم في مواقع مناسبة له”، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

حصن مسلح على عجلات ويبدو أن كيم يستخدم وسيلة النقل المفضلة لديه للرحلات الخارجية، وهي قلعة مسلحة على عجلات يعتقد أنها تحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.

كما يتم قطر سيارته الشخصية، التي كانت في السابق سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة.

وكذلك يتم إحضار طائرة هليكوبتر في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين. قطار كيم (أ ف ب) من ناحية أخرى، كشفت رحلات سابقة أن القطار كان مطليا باللون الأخضر الزيتوني مع سقف أبيض، فيما كانت النوافذ داكنة، بالإضافة إلى شرائح من الطلاء الفولاذي الأصفر المخصص للحماية من الهجمات بالقنابل وملفوفة حول جسم القطار.

ومن المعروف أن كيم يتنقل بأكثر من 20 سيارة. مع حارس أمن في الأمام والخلف. وتعد الرحلة الجوية بين بيونغ يانغ ومدينة فلاديفوستوك الروسية، والتي تستغرق حوالي ساعة، واحدة من الطرق القليلة التي توفر شركة طيران إير كوريو التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية رحلات جوية.

لكن في أبريل 2019، اختارت كيم القيام برحلة بالقطار مدتها 20 ساعة تقريبًا. واستخدم كيم طائرة مستأجرة تابعة لشركة طيران الصين عندما سافر إلى سنغافورة في عام 2018 للقاء الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولا يعتبر أسطول طائرات كوريا الشمالية موثوقا بدرجة كافية للمسافات الطويلة، لكن كيم استقل طائرته الشخصية في زيارتين للصين في نفس العام.

أول تأكيد رسمي :

يُشار إلى أن وسائل الإعلام الرسمية في البلدين ذكرت، الاثنين، أن كيم يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تأكيد رسمي لعقد قمة بين الزعيمين. فيما لم تحدد التقارير متى أو أين سيعقد الاجتماع على وجه التحديد. وستكون هذه الرحلة أول رحلة خارجية للرئيس الكوري الشمالي منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر القطار الشخصي لكيم بيونغ يانغ، وتم رصده وهو في طريقه إلى روسيا، وفقا لمسؤول حكومي كوري جنوبي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء، إنه من المقرر أن يسافر بوتين يومي الاثنين والثلاثاء إلى فلاديفوستوك، على بعد حوالي 750 ميلا من بيونغ يانغ، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وتقع فلاديفوستوك على الساحل الشرقي لروسيا، وهي قريبة بما يكفي ليتمكن كيم من الوصول إليها بالقطار في يوم واحد