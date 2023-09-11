فخ استباقي للجيش يوقع عدد من المليشيات في الأسر بجبهة رازح صعدة..تفاصيل

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نصبت قوات من أبطال اللواء السادس حرس حدود كمين استباقي لعدد من مليشيا الحوثي حاولت أن تتسلل الى مواقع الجيش.

وأكد مصدر عسكري في محور رازح محافظة صعده عن تمكن أبطال اللواء السادس حرس حدود مساء أمس الأحد من أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية .

من جهتة تحدث قائد اللواء السادس حرس حدود العميد /فؤاد الوصابي بأن عدد 4 من العناصر الحوثية قد وقعوا في الاسر عقب عملية تسلل فاشله نحو المواقع المحرره التي تقع تحت سيطرة اللواء ،

وأشار الوصابي بأن العملية جاءت عقب رصد دقيق لتحركات عناصر العدو منذ الوهله الاولى لانطلاقها ومتابعتها خطوه بخطوه الى ان وقعت في فخ كمين استباقي ناجح ادى الى وقوعهم جميعآ في الاسر .

ونقل المركز الاعلامي لمحور رازح عن المصدر العسكري قوله بإن التحقيقات الاوليه مع تلك العناصر قد كشفت ايضآ عن معلومات هامه تتعلق بمسرح العمليات العسكرية والمقابر الجماعيه السريه التي استحدثتها مليشيا الانقلاب الحوثي لدفن قتلاها الذين يتم تصفيتهم بدم بارد نتيجة الخلافات الكبيره الدائرة بين قيادات ومشرفي الجبهات على ذمة قضايا اخلاقيه واختلاسات ماليه وغيرها.

واختتم الوصابي حديثه بإن ابطال اللواء السادس حرس حدود على جهوزيه عاليه ورباط جهادي مقدس واستعداد تام ل اعلان ساعة الصفر لملاحقة العدو الى اوكاره والتنكيل به ان ظل في غيه ولم ينصاع الى السلام الدائم التي نصت عليه الاتفاقات المعلنه .