تفاصيل خطة حوثية جديدة لمواجهة إضراب المعلمين - وثيقة

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - يمن شباب نت

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أظهرت وثيقة جديدة لجوء مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى خطة جديدة لمواجهة تداعيات إضراب المعلمين وتعيين بدلاء عنهم.

وتكشف الوثيقة التي نشرها موقع "يمن شباب نت" عن إضراب شامل في عشرات المدارس في مديرية بلاد الطعام في محافظة ريمة غرب صنعاء، وأن المدراس مغلقة تماما، وأن المليشيا بحاجة إلى معلمين بدلاء لإنهاء الإضراب.

وقسمت المليشيا المديرية إلى سبعة محاور، وكل محور يضم عددا من المدراس الأساسية والثانوية، حسب الوثيقة.

وتقوم الخطة الحوثية على توفير سبعة مدربين بمعدل مدرب لكل محور، يقومون بتأهيل مئات الأشخاص من غير المؤهلين تسميهم المليشيا الحوثية المتطوعين خلال دورة من ثلاثة أيام.

ولم تكشف المليشيا عن طبيعة التدريب خلال الأيام الثلاث، لكنها تعتبرها فترة كافية لتأهيل المدرسين.

ويخوض المعلمون إضرابا شاملا عن التعليم في معظم المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا منذ قرابة خمسين يوما لانتزاع المرتبات التي يعتبرونها شرطا وحيدا للعودة إلى العملية التعليمية.