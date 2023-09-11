استخباراتي أمريكي سابق يتوقع “انقلاباً عسكرياً” ضد هذا الرئيس..

قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون، إن “القوات الأوكرانية قد تنقلب ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتطلق انتفاضة ضده”.

في حديث عبر “يوتيوب”، قال جونسون رداً على سؤال المذيع حول ما إذا كان ينبغي توقع سيناريو انقلاب ضد زيلينسـكي: “أتوقع حصول سيناريو مشابه، وأنا مندهش من أن ذلك لم يحدث بعد”.

وأضاف: “الرئيس الأوكراني فشل في أن يصبح شخصية سياسية قوية داخل البلاد”، مشيراً إلى أن حملته الانتخابية “استندت إلى الأكاذيب، فقد تعهد بإحلال السلام مع روسيا ورغم ذلك تسبب في تصعيد الأزمة أكثر”.

كما لفت إلى أن استطلاعات الرأي الأوكرانية “تظهر أن غالبية الأوكرانيين يعارضون زيلينسـكي“، مبيناً أن ذلك “يرجع إلى الأزمة الدائرة والتي تسبب بتصعيدها إلى مستويات خطيرة”.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته حققت تقدماً في جنوب البلاد، وأشار إلى إمكانية حدوث اختراق أكبر في هذه الجبهة خلال الفترة المقبلة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة إيكونوميست البريطانية، قال الرئيس الأوكراني إن التقدم المستمر الذي تحرزه قوات بلاده ضروري للمحافظة على المعنويات.

وقبل أيام، أكدت كييف أن قواتها اخترقت خط الدفاع الروسي الأول في مقاطعة زابوريجيا (جنوب شرق) بعد سيطرتها على قرية روبوتين الاستراتيجية في إطار هجوم مضاد باتجاه مدينتي ميليتوبول وبرديانسك اللتين تقعان جنوباً على بحر آزوف وتسيطر عليهما القوات الروسية.