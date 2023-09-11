الاتحاد الدولي للصحفيين.. يدعو رئيس مجلس القيادة والحكومة لحماية الصحفيين ووضع حدا للتجاوزات وإعادة مقر النقابة في عدن

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، رئيس مجلس القيادة الرئاسة والحكومة اليمنية، حماية وحدة الصحفيين اليمنيين وإعادة ممتلكات النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، الذي استولت عليها قوات الانتقالي.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين في رسائله إلى الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد: " إذا لم يتم وضع حد لهذا التجاوز فسيفتح ذلك الباب أمام سقوط مكاتب أخرى لنقابة الصحفيين اليمنيين في أيدي جماعات ذات دوافع سياسية.

وهذا ليس مجرد اعتداء على نقابة الصحفيين اليمنيين وممتلكاتها فحسب، بل هو محاولة لتدمير ما تمثله نقابة الصحفيين اليمنيين، كاتحاد وطني يرمز إلى التضامن بين الصحفيين اليمنيين ويعمل كحامي لاستقلالهم".

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين جميع المنظمات لمساندة مطالبته بإجلاء فوري لمكاتب النقابة اليمنية في عدن والسماح لموظفي النقابة بالعودة بأمان إلى مكاتبهم. وسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في مديرية التواهي بمحافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، مطلع العام الجاري، وجرى تحويله إلى مقر لما تسمى نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين