الحراك الثوري يدين تعذيب أحد أبناء القبائل حتى الموت على يد عناصر دفاع شبوة

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدان الحراك الثوري بأشد العبارات اعتقال وتعذيب الشاب صدام لجرب السليماني حتى الموت في سجون قوات دفاع شبوة المدعومة اماراتيا، قبل أيام.

وقال الحراك الثوري بشبوة، في بيان له: "لقد تابعت قيادة الحراك الثوري الجنوبي بمحافظة شبوة ما اقدمت عليه أيادي الإثم والعمالة من إجرام وتعذيب بحق المواطن صدام لجرب السليماني حتى الموت في إحدى السجون السرية بمدينة عتق، بعد اختطافه بطريقة غير قانونية من أمام منزله قبل أسبوع".

وأضاف البيان: "ندين ونستنكر بأشد العبارات اعتقال المواطن صدام السليماني وتعذيبه حتى الموت بطريقة لم يسبق لها مثيل وجريمة لا ترتكبها سوى العناصر الإرهابية الاجرامية التي لا تؤمن بالنظام والقانون وتعمل خارج إطار الدولة ومؤسساتها القانونية".

ووفقا للحراك الثوري، فإن "الممارسات القمعية والجرائم التي ترتكب أمام مرأى ومسمع العالم قد بلغت ذروتها، ووصلت تلك القوات العسكرية التابعة للنظام الإماراتي إلى مرحلة عدم الاكتراث إلى أفعالها الاجرامية بغية اخضاع أبناء شبوة تحت حجج واهية وكاذبة، لتمرر مخططاتها العبثية في المحافظة".

كما بارك الحراك، مخرجات اللقاء الذي دعت له قبائل شبوة السبت في منطقة الكرموم في مدينة عتق.

وأكد الحراك الثوري وقوفه إلى جانب أسرة المجني عليه وكافة قبائل شبوة بما يرونه مناسب ويلبي مطالبهم القانونية والمشروعة بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.

ودعا منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والشخصيات الوطنية والسياسية والعسكرية وكافة شرائح المجتمع والجهات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، إلى إدانة هذه الجريمة النكراء الذي تعرض لها المواطن صدام لجرب السليماني والمطالبة بمحاسبة تلك العناصر الأمنية التي ارتكبت هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة