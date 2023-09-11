أستشهاد طفل وإصابة والدته بانفجار قنبلة يدوية القيت على منزلهم

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قُتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة بعد القاء مجهولون قنبلة يدوية على منزلهم في بني زياد برداع بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين قاموا بالقاء قنبلة يدوية على منزل محمد يُدعى علي الظاهري الزيادي في منطقة بني زياد برداع التي تشهد انفلات أمني غير مسبوق.

وأضافت المصادر أن الانفجار تسببت بمقتل الطفل نادر محمد علي الظاهري الزيادي والذي يبلغ من العمر ست سنوات وإصابة والدته بجروح خطيرة فيما تمكن المتورطين في الجريمة من الفرار.

وأكدت المصادر أن هذه الجريمة تعد الثالثة خلال أسبوع حيث سبقها جريمة قتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرون في الرياشية وقتيل آخر في مدينة رداع