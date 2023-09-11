السفير اليمني بالدوحة يجري مباحثاته مع صندوق قطر للتنمية

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ناقش اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجح بادي مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري المشاريع التي يمولها الصندوق، وفي مقدمتها مشروع صيانة محطة الكهرباء في الحسوة بالعاصمة المؤقتة عدن، لضمان إدخالها في الخدمة، بهدف تخفيف معاناة السكان.
كما بحث السفير اليمني آفاق التعاون بين صندوق قطر للتنمية والجهات الحكومية في اليمن وسبل الاستفادة من الصندوق لدعم المشاريع الضرورية والمتصلة بتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والمياه، والصحة.
كما ثمن معالي السفير اليمني تدخلات الصندوق القطري وتمويلاته للمشاريع المختلفة في بلادنا على مدار الأعوام الماضية والتي استفاد منها آلاف. الأشخاص في العديد من المدن والمناطق،.
واعرب السفير بادي عن تطلعه لمواصلة وتكثيف الدعم، ومساندة الشعب اليمني للتغلب على معاناته المتزايدة والتحديات الصعبة التي خلفتها ظروف الحرب.