السفير اليمني بالدوحة يجري مباحثاته مع صندوق قطر للتنمية رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية سرعة البت في القضايا المرفوعة للمحكمة العليا تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي باللجنة الامنية العليا مغاربة يسابقون الزمن بحثاً عن ذويهم تحت الأنقاض الأمير خالد بن سلمان يهاتف الرئيس العليمي.. تفاصيل ما دار في المكالمة مأرب برس ينشر أبرز القرارات التي خرج بها اجتماع اتحاد كرة القدم.. العيسي يؤكد: ''صرفنا مليار ونصف وحصلنا فقط على 220 مليون!'' حسابات تأهل المنتخب اليمني لنهائيات كأس آسيا وماذا يحتاج في مباراته الأخيرة؟ (توقيت المباراة) ضربها زلزال بنفس قوة المغرب.. كيف نجت اليابان إذاً؟ رونالدو يوجه رسالة مثيرة للمغاربة ويحول فندقه إلى ملجأ للناجين من الزلزال المغرب يقبل عروض المساعدة من 4 دول بكارثة الزلزال.. من هي؟
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، أهمية تحسين جودة وفعالية العمل القضائي بالمحكمة العليا، وسرعة الفصل في الطعون المقدمة إليها من المحاكم الاستئنافية.
وأشار، خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعضاء المحكمة العليا المعينين مؤخراً، إلى أهمية عمل المحكمة العليا وما يتطلبه من بحث عميق في ملفات القضايا قبل البت فيها.
وأطلع رئيس مجلس القضاء، أعضاء المحكمة العليا على نتائج لقاء المجلس مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن اعتماد موازنة للسلطة القضائية ابتداءً من يناير العام القادم 2024.
من جانبه دعا رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، الأعضاء الجدد إلى بذل الجهود لمواجهة العدد المتزايد للقضايا الواردة إلى المحكمة العليا، مؤكداً أهمية العمل بوتيرة عالية لما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وتحقيق العدالة والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.