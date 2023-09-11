رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية سرعة البت في القضايا المرفوعة للمحكمة العليا

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 173

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، أهمية تحسين جودة وفعالية العمل القضائي بالمحكمة العليا، وسرعة الفصل في الطعون المقدمة إليها من المحاكم الاستئنافية.

وأشار، خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعضاء المحكمة العليا المعينين مؤخراً، إلى أهمية عمل المحكمة العليا وما يتطلبه من بحث عميق في ملفات القضايا قبل البت فيها.

وأطلع رئيس مجلس القضاء، أعضاء المحكمة العليا على نتائج لقاء المجلس مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن اعتماد موازنة للسلطة القضائية ابتداءً من يناير العام القادم 2024.

من جانبه دعا رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، الأعضاء الجدد إلى بذل الجهود لمواجهة العدد المتزايد للقضايا الواردة إلى المحكمة العليا، مؤكداً أهمية العمل بوتيرة عالية لما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وتحقيق العدالة والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.