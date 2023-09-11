تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي باللجنة الامنية العليا

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رئيس مجلس القيادة يناقش ملفات ساخنة مع قادات كبار الدولة..تفاصيل ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عدداً من الملفات والموضوعات الامنية والعسكرية، بما في ذلك التداعيات الراهنة والمستقبلية لتدفق اللاجئين غير الشرعيين، والاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

جاء ذلك خلال اجتماعاً عقدة، اليوم الاثنين، باللجنة الأمنية العليا. ضم وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ورؤساء اجهزة الامن السياسي، والقومي، وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي، ومسؤولي الاجهزة المعنية المشمولة بجدول اجتماع اللجنة، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد لملس، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، ومدير شرطة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي. واطلع الاجتماع من رؤساء الاجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والاجراءات المتخذة بشأنها.

واستمع الاجتماع، الى تقرير من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، رئيس خلية الازمة بشأن المستجدات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة موظف برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي بمحافظة تعز في يوليو الماضي.

وأكد الاجتماع في هذا السياق التزام الدولة بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة بالاعتداء، وتوفير كافة الضمانات لتأمين عمل منظمات ووكالات الإغاثة الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الانسانية الى محتاجيها في انحاء البلاد.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة العاجلة للمخططات الارهابية، واهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التهديدات العابرة للحدود بالتنسيق مع الحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين.

وأشاد بنجاحات القوات المسلحة والأمن، والتشكيلات العسكرية والأمنية المساندة في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري بتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن احمد العقيلي