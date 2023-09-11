الأمير خالد بن سلمان يهاتف الرئيس العليمي.. تفاصيل ما دار في المكالمة

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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قالت وكالة سبأ الحكومية اليوم الاثنين ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووفق الوكالة نقل وزير الدفاع السعودي خلال الاتصال لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحيات اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة، وللجمهورية اليمنية الامن والاستقرار والرخاء.

فيما حمَّل الرئيس، سمو الامير خالد تحياته إلى قيادة المملكة، وتمنياته لها موفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق وحكومته المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العلاقات العريقة والشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية اليمنية، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والدفع بها الى آفاق ارحب في مختلف المجالات.

وفي الاتصال، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، التعبير عن خالص الشكر والتقدير للاشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة، وشعبا على مواقفهم المشرفة الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومته الشرعية في مختلف المراحل، وصولاً الى دعمهم السخي للموازنة العامة للدولة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الامير خالد بن سلمان امام مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين.

من جانبه اكد الامير خالد بن سلمان، التزام المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وبذل كل الجهود من اجل خير ومصلحة الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الانسانية، واستعادة مؤسساته، و امنه واستقراره.

كما اكد سموه حرص المملكة الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل في اليمن.