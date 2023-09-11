مأرب برس ينشر أبرز القرارات التي خرج بها اجتماع اتحاد كرة القدم.. العيسي يؤكد: ''صرفنا مليار ونصف وحصلنا فقط على 220 مليون!''

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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عقدت الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ احمد صالح العيسي ،وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة امس الاحد ، بمشاركة 65 مندوبا من اجمالي مندوبي الأندية وغياب 15 ممثلا ، اضافة الى مراقبين وهم حسن حسان ممثلا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وكريم حيدر ممثلا عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع القى رئيس الاتحاد الشيخ احمد صالح العيسي كلمة رحب في مستهلها بالمراقبين من الاتحادين الدولي والآسيوي واعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي، والذي ينعقد في ظل ظروف استثنائية تعيشها بلادنا، لم تمكن الجمعية العمومية من إقامة هذا الاجتماع على أرض الوطن.

وقال العيسي : إن اجتماعنا اليوم هو تأكيد لتماسك كرة القدم في اليمن رغم الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها بلادنا ، ومدى حرصكم على استمرار كرة القدم بأنشطتها الداخلية والخارجية ، وكيف نسعى جميعاً إلى تفعيل الأنشطة الداخلية بشكل افضل من خلال مشاركة جميع الأندية في كافة محافظات الجمهورية في البطولات المحلية .

واضاف : نحن دعوناكم اليوم لهذا الاجتماع لنستعرض معكم بشكل أوضح الوضع الصعب الذي يعيشه الاتحاد ، وماهي الصعوبات التي نواجهها حالياً والتي وقفت عائقاً في تأخير النشاط الداخلي ، والذي من المقرر أن ينطلق في 15 سبتمبر الجاري.

وأكد الشيخ احمد صالح العيسي ان الاتحاد قام بمخاطبة الجهات المختصة وشرح لهم أن النشاط الداخلي متوقف بسبب عدم صرف المخصصات ، وأيضا أن المشاركات الخارجية للمنتخبات تتم وفق جهود شخصية ، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر كونه يتسبب في تفاقم الأوضاع ويجعلها أكثر صعوبة .

وبين ان الاتحاد صرف خلال العام الماضي للنشاط الداخلي مبلغ مليار ونصف ريال يمني بينما لم يتحصل من دعم وزارة المالية سوى على مائتين وعشرين مليون ريال فقط.

وقال : نظراً لعدم التجاوب معنا من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية ، فقد قمنا قبل أيام بمخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وشرحنا له الوضع الصعب الذي يعانيه الاتحاد في تسيير الأنشطة ، وكُـلنا أمل بأن تلقى مطالبنا الدعم والموافقة دعماً منه لشباب الوطن حتى يستمروا في ممارسة الرياضة حفاظاً عليهم من الضياع.

واكد العيسي انه رغم كل تلك الصعوبات والتحديات الخطيرة مازال اتحادنا يحافظ على النشاط الرياضي منذ اكثر من ثمان سنوات .. واستطاع أن يحافظ على وحدته وتماسكه ولم يسمح لأي من الأطراف السياسية التدخل في شؤونه الداخلية ، حفاظاً على كرة القدم واستمرارها.

واستعرض الشيخ العيسي امام الجمعة العمومية لاتحاد كرة القدم أبرز التحديات التي واجهها الاتحاد في الفترة الماضية وتغلب عليها ومنها :

1- حافظ الاتحاد على تواجده الإيجابي في مختلف المشاركات الخارجية وكان أبرزها مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في النهائيات الآسيوية الاخيرة بتايلاند والتي وصل فيها إلى دور ربع النهائي ، ولسوء الحظ خسر المباراة والتي كلفته فقدان بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين ، ويُعد الوصول إلى تلك المرحلة انجاز رغم الظروف الصعبة التي نمر بها .

وفي نفس السياق ، فقد حقق منتخب الناشئين انجازاً بتتويجه بطلاً لبطولة غرب آسيا عام 2021 ، وقبل ذلك حققنا الإنجاز الأبرز للمنتخب الوطني الأول من خلال الوصول إلى نهائيات كآس آسيا للعام 2019 ، للمرة الأولى في التاريخ.

2- المعسكرات الداخلية والخارجية

أقمنا العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية في سبيل اعداد المنتخبات ، حيث أقيمت معسكرات في صنعاء وعدن وتعز والمكلا وسيئون ومارب و شبوة والمهرة لمنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي والأول ، بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات .

وبالنسبة للمعسكرات الخارجية فقد تم الترتيب لمعسكرات عن طريق الاتحاد حيث أقيمت العديد من المعسكرات في كل من السعودية وقطر ومصر ، وحظي المنتخب الوطني للناشئين بإعداد جيد من أجل المشاركة في النهائيات حيث اقمنا خمسة معسكرات خارجية مصحوبة بمباريات ودية في كل من مصر وأوزباكستان وقطر والسعودية وفيتنام قبل المغادرة إلى تايلاند.

واكد أن المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا في فيتنام للمشاركة في التصفيات الآسيوي كان قد حظي بمعسكر داخلي ومن ثم معسكرات خارجية في كل من مصر والعراق ومن ثم توجه إلى فيتنام في معسكر خارجي قصير قبل موعد الوصول الرسمي للبطولة من أجل التعود على الأجواء حسب طلب الجهاز الفني .

3- الدوري العام

حاول الاتحاد جاهداً إعادة النشاط الداخلي على مستوى كافة المحافظات، ونجح بذلك في العام 2019 من خلال إقامة الدوري التنشيطي لأندية الدرجة الأولى والثاني وتوج به فريق شعب حضرموت ، وبعد ذلك اقمنا الدوري العام للموسم 2021/2022 على شكل تجمعات في محافظتي سيئون وشبوة تنافس قوي وتتويج فريق فحمان أبين بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه ، وشارك بعدها في بطولة الأندية العربية ممثلاً لليمن.

وبين ان ذلك الدوري أعاد الحياة إلى الملاعب والأندية ولكنه كلف الاتحاد مبالغ كبيرة لإقامته من خلال دعم الاتحاد للأندية المشاركة وتوفير كل مايخص الإقامة الفندقية والتغذية والمواصلات للأندية وكذلك الحكام ومختلف اللجان العاملة ، بالإضافة إلى النفقة التشغيلية للمباريات.

واستعرض العيسي خطة الاتحاد لما تبقى من السنة الحالية والسنة القادمة (2023/2024) كالتالي:-

اولاً: النشاط الداخلي :-

1- دوري أندية الدرجة الأولى – 15 سبتمبر 2023.

2- دوري أندية الدرجة الثانية

3- دوري أندية الدرجة الثالثة

4- كأس الجمهورية

5- دورات تأهيلية للمدربين

6- دورات تأهيلية للحكام.

ثانياً: النشاط الخارجي

1- منتخبنا الوطني الأولمبي يشارك حاليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

2- التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

3- كأس الخليج ( خليجي 26) في الكويت.

4- بطولة غرب آسيا للناشئين – مسقط ديسمبر2023

5- التصفيات الآسيوية للشباب 2024

6- التصفيات الآسيوية للناشئين2024

ووفق للعيسي فكل هذه المشاركات تحتاج إلى معسكرات داخلية وخارجية مكثفة بما يضمن مشاركة فعالة والمنافسة بقوة.

واضاف قائلا : أن عقدنا للاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية جاء لرغبة منا للتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية في كل ما يتعلق بشؤون كرة القدم .. وخلافاً لأفكار الحاقدين الذين تعودوا على حياكة المؤامرات في خيالاتهم ، ولم يطلب منا الاتحاد الدولي أو الآسيوي عقد الاجتماع ، حيث أن علاقتنا بالاتحادين ممتازة وهم يقدرون الظروف الصعبة التي نعمل بها.

وجدد التاكيد ان الاتحادين الدولي والآسيوي لا يقدمان أية مبالغ مالية مقابل تسيير الدوري العام بكافة درجاته ، فما يهمه هو المشاركة في النشاط الدولي والآسيوي إضافة إلى المساعدة في أمور البنية التحتية والتدريب والتأهيل والتي حُرمنا منها خلال الفترة الماضية بسبب عدم السماح للمحاضرين الأجانب بزيارة اليمن.

واكد حرصه من خلال جهود الجمعية العمومية وكل الخيرين على مواصلة العمل وعدم السماح بعزل اليمن عربياً وآسيوياً ودولياً مهما تحملنا من مشاق وصعوبات حالية .

وكان الامين العام الدكتور حميد شيباني قد استعرض ملخصا للتقرير المالي العام وتم اقراره .

وبعد نقاش مستفيض من قبل كل المندوبين في إجتماع دام لقرابة خمس ساعات خرج المجتمعون بالقرارات التالية :

- تمت الموافقة على طلب عضوية فرع محافظة سقطرى وسيرتفع عدد اعضاء الجمعية العمومية الى 82 عضوا باضافة رئيس فرع المحافظة ومندوب عن انديتها نظرا لاهميتها على الصعيد الوطني.

-تم إعتماد المندوبين الجدد بديلا عن المتوفين وتم اعتماد ممثل نادي تضامن حضرموت واليرموك .

- تم تكليف لجنة المسابقات لحل موضوع اندية الدرجة الثانية وعددها تسعة واتخاذ قرار مناسب إزاء ذلك .

- اعتماد عقوبة ايقاف عبد الجبار سلام بعدن لمدة اربع سنوات عن اي نشاط رياضي .

-الالتزام باللوائح المنظمه للعبه فيما يخص معاقبة الاندية التي تتعمد رفض المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد او يشرف عليها .

-توقيف الأخ / أمين جمعان رئيس وحدة صنعاء لستة اشهر حتى يتم التحقيق معه بخصوص ما بدر منه بالإستقواء بتكتل لاندية الامانة والتحريض على مقاطعة الاتحاد ومنع ممثل وحدة صنعاء من المشاركة في الجمعية العمومية مستندا بذلك الى قرار كيان لا علاقة له بكرة القدم اليمنية.

- الدوري سيقام في موعده في 15 سبتمبر الجاري .