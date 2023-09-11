حسابات تأهل المنتخب اليمني لنهائيات كأس آسيا وماذا يحتاج في مباراته الأخيرة؟ (توقيت المباراة)

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يحتاج المنتخب اليمني الاولمبي في مباراته القادمة امام منتخب غوام يوم الثلاثاء للفوز بأكثر من ستة اهداف، وخسارة منتخب فيتنام امام سنغافورة لضمان التأهل مباشرة الى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 سنة المقرر اقامتها في قطر 2024.

وفي رصيد اليمن 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من فوز على سنغافورة 3-0 وخسارة امام فيتنام 1-0 المتصدرة للمجموعة بـ 6 نقاط فيما تأتي سنغافورة ثالثا بنقطة واحدة وغوام بالترتيب الأخير بنقطة واحدة ايضا.

وفي حالة فوز فيتنام على سنغافورة او تعادلهما فأن الفريق الفيتنامي سيتأهل رسميا الى النهائيات متصدرا للمجموعة وتبقى للمنتخب اليمني فرصة واحدة للإبقاء على حظوظه في التأهل كافضل مركز ثاني، حيث يتحتم عليه الفوز على غوام وانتظار نتائج باقي المجموعات الإحدى عشر.

ويتأهل اول كل مجموعة الى نهائيات آسيا قطر 2024 اضافة الى افضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثاني ليكون بذلك عدد المنتخبات المتأهلة للنهائيات 16 منتخبا بينها منتخب قطر البلد المستضيف.

تنطلق مباراة اليمن وغوام الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء بتوقيت صنعاء.