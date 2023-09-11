رونالدو يوجه رسالة مثيرة للمغاربة ويحول فندقه إلى ملجأ للناجين من الزلزال

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم للشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة، وراح ضحيته أكثر من ألفي شخص، في حصيلة أولية نشرتها وزارة الداخلية المغربية.

ونشر النجم البرتغالي المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام"، صورة للعلم المغربي، وكتب: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب"، مضيفا: "أرسل حبي وصلواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النجم البرتغالي قرر فتح أبواب فندقه في مراكش أمام المغاربة المتضررين من الزلزال المدمر.

وقالت إيرين سيكساس، وهي إسبانية الجنسية، لقناة "24": "الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة، نحن ننتظر، لقد نمنا طوال الليل في الشارع، وفي الساعة السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الاقتراب".

وأضافت: "يوجد في الردهة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على غرفة، لكننا نمنا جميعا في الشارع".

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم، على غرار النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والأندية العالمية مثل برشلونة، وريال مدريد، وليفربول، سارعوا إلى دعم المغرب ومواساة الضحايا منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس السبت، الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات المنتخبات والأندية بالقارة العجوز، بدءا من غد الأحد 10 سبتمبر حتى 21 منه، حدادا على ضحايا زلزال المغرب.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب ليلة الجمعة، موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية